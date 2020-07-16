روما، إيطاليا (CNN)-- أصدر الفاتيكان دليلًا جديدًا للأساقفة الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، حول كيفية توثيق ومعالجة الاتهامات بالاعتداء الجنسي على الأطفال القاصرين.

ولا يضع الدليل العملي، المسمى Vademecum، أي قواعد أو إجراءات جديدة، لكنه يعد أحد طرق تبسيط وتوحيد عملية التوثيق والتحقيق والإبلاغ عن الاتهامات في الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

يأتي الدليل كاستجابة لطلبات الأساقفة الكاثوليك وقادة آخرين في قمة الفاتيكان العالمية لعام 2019 بشأن الاعتداء الجنسي من أجل نظام إبلاغ دولي واضح وموحد.

وقال الكاردينال لويس ف. لاداريا فيرير، رئيس مجمع الفاتيكان لمذهب الإيمان، الذي أصدر الدليل، إنه "الإصدار 1.0" ومن المحتمل أن تكون هناك تحديثات مستقبلية بناءً على ملاحظات المسؤولين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم، فيما يتعلق بالتطورات القانونية أو الإجرائية.

وواجهت الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، انتقادات، في وقت سابق، بالتستر على اتهامات لعدد كبير من قساوسة الكنيسة بالاعتداء الجنسي على الأطفال القصر.