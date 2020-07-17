الصين ترد مجددا على نية ترامب حظر سفر الحزب الشيوعي: ضد 1.4 مليار صيني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، إن التقارير عن نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر سفر أعضاء الحزب الشيوعي في البلاد "إن صحّت" أمر "سخيف للغاية".

وأضاف المتحدث الصيني في مؤتمر صحفي، الجمعة، قائلا إن هذه التقارير "أثارت ردود فعل كبيرة بين الصينيين"، مضيفا: "لو صحت هذه التقارير فإن هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل صارخ تقف ضد 1.4 مليار صيني وقف في الجهة المقابلة للشعب الصيني الذي يشكل خمس سكان العالم".

وأضاف: "هذا يعارض بشكل كامل إرادة الشعبين الصيني والأمريكي والقرن الـ21، وهو سخيف للغاية".

ويذكر أن فرض الإدارة الأمريكية لمثل هذا الحظر سيؤثر على نحو 92 مليون مواطن صيني هم أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالإضافة على عائلاتهم.

ولم يرد المتحدثون باسم كل من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية على طلب صحيفة نيويورك تايمز للتعليق على تقريرها هول هذا الحظر.