قلق أوروبي من عقوبات أمريكا ضد شركات أوروبية بسبب مشروعات الغاز الروسي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال كبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إنه "قلق للغاية" إزاء الاستخدام المتزايد أو التهديد بفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد الشركات والمصالح الأوروبية.

وقال بوريل، في بيان: "شهدنا هذا الاتجاه المتطور في قضايا إيران وكوبا والمحكمة الجنائية الدوليةـ ومؤخرًا مشروع نوردستيم 2 وتركستريم".

"كمسألة مبدأ، يعارض الاتحاد الأوروبي استخدام العقوبات من قبل دول ثالثة على الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية مشروعة".

وتأتي تعليقات بوريل في الوقت الذي هددت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا بفرض عقوبات على أي من الشركات التي تساعد نورد ستريم 2 وتوركستريم، وهما مشروعا أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا وألمانيا.

وأضاف بوريل: "حيثما توجد اختلافات في السياسة، فإن الاتحاد الأوروبي مفتوح دائمًا للحوار. ولكن هذا لا يمكن أن يحدث عند التهديد بفرض عقوبات".