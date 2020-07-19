نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت وزارة الخارجية الأمريكية مراسلات دبلوماسية تعود للعام 2018 حول وضع مختبر ووهان لبيولوجيا الفيروسات "WIV" والتي ساعدت في نشر مزاعم أن فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" بدأ من هناك.

وجاء في إحدى هذه المراسلات الدبلوماسية: "نقص حقيقي في عدد التقنيين والمحققين المدربين بصورة جيدة والذين يحتاج لهم في إدارة هذا المختبر.." وفي مراسلة أخرى تعود لشهر أبريل/ نيسان 2018: "الخبراء الفرنسيون قدموا توجيهات وتدريبات على السلامة البيولوجية للمختبر والتي ستستمر"، في حين لم يكشف عن أجزاء أخرى من هذه المراسلات.

محتويات هذه المراسلات التي تم تسريبها في وقت سابق العام الجاري تقدم أرضية للمزاعم غير المثبتة من قبل مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والكونغرس بأن فيروس كورونا يمكن أنه هرّب من المختبر الذي يقع في قلب منطقة انتشار الفيروس.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس ترامب سبق لهما التصريح بأنهما أطلعا على أدلة بأن تربط تفشي فيروس كورونا بمختبر ووهان، وهي والتقديرات التي قال علماء إنها "غير مرجحة".

بومبيو قال في تصريحات منتصف شهر مايو/ أيار الماضي: "نعلم أنه (انتشار الفيروس) بدأ في ووهان ولكننا لا نعلم من أين أو ممن وهذه أمور مهمة".