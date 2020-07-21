لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اعتبرت لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني، في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن المملكة المتحدة تقاعست في مواجهة التدخلات الروسية للتأثير على السياسة البريطانية، ومن بينها استفتاء "بريكسيت"، بينما نفت موسكو أي تدخل في السياسات البريطانية.

وقالت اللجنة إن، في التقرير الذي صدر بعد تحقيق استمر 18 شهرا حول نفوذ روسيا في السياسة البريطانية والحياة العامة أجهزة المخابرات البريطانية تشتت انتباهها بسبب التهديد الإرهابي بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، ولم تعط أولوية كافية لمواجهة محاولات روسيا لكسب النفوذ في المملكة المتحدة.

ورأت اللجنة أن الحكومة البريطانية فشلت في إجراء تحقيق مناسب في مزاعم حملة نفوذ برعاية الكرملين خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال أحد أعضاء اللجنة إن الحكومة تخشى ما قد يظهره مثل هذا التحقيق.

وأكدت اللجنة أنه كان ينبغي على مجتمع الاستخبارات في المملكة المتحدة إجراء تقييم للتهديد قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد مع محاولة روسيا التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وصف اتهامات التدخل الروسي في سياسات المملكة المتحدة بأنها "لا أساس لها" وذلك قبيل قبل نشر تقرير لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني. وقال بيسكوف إن روسيا "لم تتدخل قط في العمليات الانتخابية لأي دولة، لا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة".