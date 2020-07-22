أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وقع إطلاق نار في جنوبي مدينة شيكاغو الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، حسبما أخبرت الشرطة CNN.

وقالت إدارة شرطة شيكاغو: "ليس لدينا رقم مؤكد في الوقت الحالي"، مُشيرة إلى أن قواتها انتشرت في منطقة إطلاق النار على عدة أشخاص.

وستعقد إدارة شرطة شيكاغو مؤتمرًا صحفيًا حول الحادث الليلة، في وقت لاحق.

يأتي هذا في وقت نقلت صحيفة "شيكاغو تريبيون" عن مسؤول بجهاز الإطفاء، قوله إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق النار بشيكاغو، وأن معظمهم في المستشفى في حالة خطيرة أو حرجة.