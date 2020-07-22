بوغوتا، كولومبيا (CNN)-- قال الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، إن تسعة جنود قُتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، الثلاثاء.

وقال دوكي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إن طائرة هليكوبتر تحطمت في وقت سابق اليوم في مقاطعة جوافياري، وتم العثور على جثث تسعة جنود حتى الآن.

وأصيب ستة جنود آخرين في الحادث، بينما مازال هناك اثنان من طاقم الطائرة المُكون من 17 رجلا في عداد المفقودين، وفقا للرئيس.

وقال دوكي: "سأبقى على اتصال بعائلات (الضحايا)... هذه لحظات مؤلمة تؤذي الروح".

وكان بيان سابق للجيش الكولومبي قد أفاد بأن طائرة هليكوبتر من طراز UH-60 بلاك هوك قد فُقدت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء خلال عملية ضد مجموعة "الهيكل الأول" المُسلحة، فوق نهر إنيريدا في جوافياري.