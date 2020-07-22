بكين ترد على اتهام صينيين بالقرصنة في أمريكا: سارق يتهم آخرين بالسرقة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—شبهت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، اتهامات القرصنة التي وجهتها السلطات الأمريكية لمواطنين صينيين بـ"سارق يتهم الآخرين بالسرقة".

جاء ذلك على لسان وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في موجز صحفي، الأربعاء، حيث قال: "نطالب الولايات المتحدة الأمريكية بوقف اتهاماتها للصين فيما يتعلق بأمور الأمن السيبراني.. القراصنة الأمريكيون يوسعون من نشاطاتهم على الانترنت بتخويل من حكومتهم ما يثبت أن أمريكا كانت منخرطة بأكبر عمليات هجوم سيبراني في العالم".

وتأتي تصريحات المتحدث الصيني بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية أن النيابة الفيدرالية وجهت اتهامات لصينيين مشتبه بهما بعمليات قرصنة تدعمها الحكومة الصينية وتستهدف أبحاث لقاح فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وطرق العلاج.

ويأتي هذا الجدل بعد أيام على تبادل اتهامات أخرى بين الإدارتين الأمريكية والصينية حول نية الأولى فرض حظر سفر على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني والذي سيؤثر على نحو 92 مليون مواطن صيني هم أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالإضافة على عائلاتهم.