مراهقة أفغانية وشقيقها الأصغر يقتلان عنصرين بطالبان قتلا والديهما

كابول، أفغانستان (CNN)—قتلت الأفغانية قمر غول البالغة من العمر 15 عاما وشقيقها الأصغر، حبيب الله، عنصرين بحركة طالبان قتلا والديهما، وفقا للمتحدث باسم مقاطعة غور الأفغانية في تصريحات لـCNN.

قمر غول، غطت CNN وجهها لحماية هويتها

وقال المتحدث الأفغاني إن قمر وشقيقها هاجما بسلاح رشاش من طراز AK-47 وتصديا للهجوم على منزلهما، لافتا على أن الهجوم أدى إلى مقتل والدهما الموالي للحكومة ووالدتهما حوالي الساعة الواحدة بعد منصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأضاف المتحدث أن قمر وشقيها في مكان آمن الآن دون تحديد الموقع بالضبط.

ويذكر أن حركة طالبان تهدف إلى فرض الشريعة الإسلامية من مفهومها الخاص بأفغانستان وإزالة النفوذ الأجنبي من البلاد تماما، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والحركة قد وقعتا على اتفاق تاريخي العام 2019 قد يمهد إلى انسحاب كامل القوات الأمريكية من أفغانستان.