لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، جيش بلاده، إلى الاستعداد لأربعة أزمات شتوية محتملة، خلال الشتاء المقبل، مع تصاعد احتمالات حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفشي الأنفلونزا الموسمية، والفيضانات الشتوية، والاضطرابات المتوقعة خلال الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بارتباك الموارد الوطنية في البلاد.

وأعلن رئيس لجنة الاستراتيجية والعمليات العسكرية بوزارة الدفاع، الأربعاء، في إفادة للجنة الخدمات العامة بالبرلمان البريطاني، أن الجيش يعمل مع مركز الأمن الحيوي المشترك في المملكة المتحدة ومسؤولين حكوميين لوضع خطة طوارئ جديدة.

وقال الملازم جنرال دوغلاس تشالمرز، إن "أزمة فيروس كورونا لا تزال قوية للغاية، وبالتأكيد بينما نتطلع نحو فصل الشتاء الآن.. يمكننا أن نرى موسم الأنفلونزا المعتاد، ومن الواضح أننا نتحرك خارج الاتحاد الأوروبي، ولدينا فيضاناتنا الطبيعية".

وأضاف المسؤول العسكري البريطاني الرفيع، "نحن نتطلع بشدة إلى كيفية الاستعداد للشتاء.. سندعم بعض التدريبات على مستوى أفرع الجيش المختلفة"، وبحسب تشالمرز، فقد أمر مكتب رئيس الوزراء، الجيش، بتطوير خطة طوارئ جديدة، بحلول نهاية أغسطس.

وتتصاعد المخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، مع بداية فصل الشتاء المقبل، في الوقت الذي تقترب فيه أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة من 300 ألف إصابة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 297 ألفًا و952 إصابة، منذ تفشي الوباء وحتى مساء الأربعاء، فيما وصلت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا في بريطانيا إلى 45 ألفًا و586 حالة وفاة، لتحتل المركز الثالث عالميًا في أعداد الوفيات بسبب الفيروس.