بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية.. رئيس البرازيل يقود دراجته دون كمامة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – بعد ساعات من ظهور نتيجة فحصه المتعلق بفيروس كورونا المستجد سلبية، قاد الرئيس البرازيلي، جر جير بولسونارو، السبت، دراجته النارية واحتشد حوله عدد من الناس في الوقت الذي لم يرتد فيه كمامة.

وكان أول نشاط لبولسونارو بعد ظهور نتائج فحصه السلبية أخذ دراجته النارية للصيانة، وذلك بعد أسبوعين مما يُشبه العزل الصحي في قصر ألفوارادو الرئاسي، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي للرئاسة البرازيلي لـCNN.

وغادر الرئيس البرازيلي القصر الرئاسي رفقة مجموعة متكونة من 5 دراجات نارية وزار إحدى المشرعات في البلاد، بيا كيكيس، وفقا لـCNN برازيل.

وكان قد أعلن الرئيس البرازيلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر السبت أن نتيجة فحوصاته الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية.