مدريد، إسبانيا (CNN)— تنشر وسائل الإعلام الإسبانية بشكل شبه يومي تقارير حول مزاعم بتحويل العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبلغ 100 مليون دولار إلى الملك الإسباني السابق خوان كارلوس قبل تنازل الأخير عن المُلك في العام 2014.

وقال مسؤول إسباني مطلع على الأمر إن الادعاء السويسري يدقق بوثائق تزعم أن ملك اسبانيا السابق تلقى 100 مليون دولار من العاهل السعودي في العام 2008، مضيفا أن التحقيق يركز على شخصيات يشتبه بصلتها بالملك خوان كارلوس واحتمال انهم لعبوا دورا عن بعد عبر حسابات بنكية لإتمام الأمر.

وأضاف المسؤول إن الفرضية تشير إلى أن هذه المبالغ المالية يمكن أن تكون لها صلة بمشروع القطار السريع بين مكة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وهو ما أكده مكتب الادعاء العام الإسباني في بيان بتاريخ الـ8 من يونيو/ حزيران بأن تحقيقات المحكمة العليا بالفعل تركز على مشروع القطار السريع السعودي وأن اسم خوان كارلوس ورد في القضية.

خافير سانشيز-جونكو، محامي الملك الإسباني السابق قال لـCNN إنه "ليس هناك أي اتهامات رسمية ضد الملك سواء في المحاكم الإسبانية أو الدولية في هذا الوقت".

رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز تطرق للأمر بصورة غير مباشرة بخطاب متلفز سابق قال فيه إن هناك قضية "يشهدها كل الإسبان.. تقارير مقلقة" حول أموال غامضة للعائلة المالكة، مضيفا أن الأمر "يزعجنا جميعا وأنا أيضا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني في خطابه أن "النظام القضائي يقوم بعمله.. والبلاط الملكي يحافظ على بعده في وجه هذه التقارير المزعجة".

وتواصلت CNN مع سفارتي المملكة العربية السعودية في مدريد ولندن للحصول على تعليق حول مزاعم التحويل المالي للملك خوان في العام 2008 دون الحصول على رد فوري.