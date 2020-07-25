أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دخل عملاء اتحاديون أمريكيون وسلطات إنفاذ القانون المحلية إلى مجمع القنصلية الصينية في مدينة هيوستن، بعد ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، بعد صدور أمر يوم الثلاثاء بإغلاقها.

وقبل فتح الباب الخلفي، حاول العملاء الاتحاديون وسلطات تنفيذ القانون الدخول من خلال ثلاثة مداخل منفصلة، إلا أنهم فشلوا.

كان ​​مسؤولون أمريكيون قالوا إن القنصلية كانت جزءً من جهود تجسس صينية كبيرة باستخدام بكين مرافق دبلوماسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ودخلت مجموعة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، والشاحنات، وشاحنتين تتحلى باللون الأبيض، وعربة أقفال إلى مكان القنصلية، فيما تواجد متابعون وكاميرات محطات إخبارية.

ويوم الجمعة، ذكر مسؤولون أمريكيون، لدى حديثهم إلى الصحفيين، إن القنصلية مُتورطة في الاحتيال، وأن مسؤوليها "شاركوا بشكل مباشر في اتصالات مع باحثين ووجهواهم بشأن المعلومات التي يجب جمعها".

وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، الجمعة، إن أنشطة مسؤولي القنصلية في هيوستن "هي صورة مصغرة، نعتقد، من خلال شبكة أوسع من الأفراد في أكثر من 25 مدينة تدعم هذه الشبكة من خلال القنصليات هنا... لقد أعطت القنصليات الأفراد في تلك الشبكة توجيهات حول كيفية التهرب من (و) عرقلة تحقيقاتنا. ويمكنك أن تستنتج من ذلك القدرة على تكليف تلك الشبكة من الشركاء على الصعيد الوطني".

ومنحت الولايات المتحدة الصين ما يقرب من 72 ساعة "لوقف جميع العمليات والأحداث" في قنصليتها في هيوستن يوم الثلاثاء، وفقا لوزارة الخارجية الصينية، التي وصفت الخطوة بأنها "تصعيد غير مسبوق"، وسط توتر مستمر بين البلدين.

وتراجعت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في العام الماضي، وسط حرب تجارية مستمرة، ووباء الفيروس التاجي، وانتقادات واشنطن لانتهاكات بكين لحقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينغيانغ.

ومهدت مطالبة واشنطن لبكين بإغلاق قنصلية هيوستن الطريق أمام دخول عملاء اتحاديين إلى المجمع الدبلوماسي بعد ظهر الجمعة. كما أثار طلبًا صينيًا في وقت سابق من يوم الجمعة بأن تغلق الولايات المتحدة قنصليتها في تشنغدو.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت الشرطة في هيوستن إنها ردت على تقارير عن دخان في ساحة الفناء خارج القنصلية، الواقعة في شارع مونتروز، في منطقة وسط المدينة بالمدينة. ونشرت وسائل الإعلام المحلية فيديو لما بدا أنه مسؤولون داخل المجمع يحرقون وثائق.

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building. DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 https://t.co/0myxe6HIlC

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس، الأربعاء، إن القنصلية أُمرت بالإغلاق "من أجل حماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة".

وذكر مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أن فكرة إغلاق قنصلية هيوستن ظهرت هذا الربيع بعد تدخل الصين عندما عاد المسؤولون الأمريكيون إلى القنصلية في ووهان لاستعادة المواد الدبلوماسية.

ورفضت السلطات الصينية السماح للمسؤولين الأمريكيين بمغادرة ووهان مع الحقائب، قائلة إنه كان عليهم تفتيشها قبل المغادرة، وهي خطوة تنتهك اتفاقية فيينا التي تحكم العلاقات الدبلوماسية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الموقف جعل وزير الخارجية مايك بومبيو غاضبًا.