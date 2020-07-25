أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، الجمعة، أنه لن يُسمح للطلاب الأجانب المسجلين حديثًا بدخول الولايات المتحدة، إذا تم تقديم دروسهم عبر الإنترنت فقط.

وسيُسمح للطلاب بدخول أمريكا للتسجيل في مدرسة أمريكية لمتابعة الدورات الدراسية المختلطة لفصل الخريف.

ولن تسري القواعد على الطلاب الأجانب الذين تم تسجيلهم بالفعل في الكليات أو الجامعات في الفصل الدراسي الأمريكي السابق، حتى إذا كانت كلياتهم على الإنترنت بالكامل.

في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن قرار كان من شأنه منع جميع الطلاب الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة إذا كانوا يأخذون دوراتهم كلها عبر الإنترنت، بعد أن رفع 17 محاميًا عامًا وآخرون دعوى قضائية.

وقال أحد الأشخاص المُطلعين على المسألة لـ CNN، في وقت سابق، إن البيت الأبيض شعر بالصدمة العكسية تجاه القرار المُلغى، وأن البعض داخل البيت الأبيض يعتقدون أنه تم إعداده وتنفيذه بشكل سيئ.

وفقًا لمصدر آخر، ركز البيت الأبيض بدلاً من ذلك على تطبيق القاعدة فقط على الطلاب الجدد، بدلاً من الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة.

وأعرب الطلاب الأجانب عن إحباطهم وقلقهم بشأن خطواتهم التالية، حيث أعلنت جامعات وكليات قرارات بنقل جميع الدورات عبر الإنترنت، في ظل وباء كورونا المستمر.

ويركز إعلان إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، الصادر الجمعة، فقط على الطلاب الجدد.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، في بيان: "إن الطلاب غير المهاجرين الذين هم في وضع جديد أو مبدئي، لن يتمكنوا بعد 9 مارس أذار من دخول الولايات المتحدة للتسجيل في كلية أمريكية كطالب غير مهاجر خلال فترة الخريف لمتابعة دورة كاملة للطلاب على الإنترنت بنسبة 100٪".