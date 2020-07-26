تنظيم داعش الأفغاني يعلن عن زعيم جديد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد تأخر دام أكثر من عام، أعلن تنظيم "داعش خراسان" الأفغاني، التابع لتنظيم داعش، زعيمه الجديد، الدكتور شهاب المهاجر.

وجاء الإعلان، في رسالة صوتية مدتها 10 دقائق، نشرتها قنوات لداعش عبر وسائل الإعلام الاجتماعي. وتضمن تفاصيل قليلة عن زعيم التنظيم الجديد، ويبدو أنها تأتي قُدمت من خلال دعائي التنظيم، سلطان عزيز عزام.

ويعتبر الإعلان مثيرًا للدهشة، ليس فقط بسبب تأجيله، لكنه يتقابل مع ما أعلنه مسؤولون أمريكيون وأفغان حول مقتل عزام في غارة جوية في أغسطس آب 2018.

وهذه هي المرة الثانية التي يدعي فيها عزام أنه نجا من غارة جوية وتعافى من إصاباته.