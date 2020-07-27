أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن البيت الأبيض إصابة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبيرت أوبراين، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ألا خطر على ترامب لأن أوبراين كان معزولا.

وأصدر البيت الأبيض بيانا للصحفيين أكد فيه أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة بمستشار الأمن القومي جاءت إيجابية.

ونوه البيت الأبيض إلى أن أوبراين لم يكن يعمل في مكتبه إذ كان قد عزل نفسه وبالتالي لا خطر على ترامب أو نائب الرئيس، مايك بنس، من إمكانية انتقال العدوى لهما.

واِشار بيان البيت الأبيض إلى أن الأعراض التي ظهرت على مستشار الأمن القومي كانت متوسطة لافتا إلى أنه عزل نفسه، وأكد أن أوبراين يواصل عمله بشكل غير متقطع.