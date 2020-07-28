دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إنه بردع بيونغ يانغ النووي "الفعال"، فإنه "لن تكون هناك كلمة حرب من الآن فصاعدًا على هذه الأرض"، وسيضمن "أمن بلادنا بصورة أبدية"، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الثلاثاء.

وأضاف كيم، في خطابه بمناسبة توقيع هدنة الحرب الكورية (1950 - 1953) أو "يوم النصر" في كوريا الشمالية: "لقد دخلنا في طريق التطوير الذاتي لنصبح قوة نووية، والآن أصبحنا أخيراً قادرين على الدفاع عن أنفسنا بشكل موثوق ضد أي ضغوط عالية وتهديدات عسكرية للإمبرياليين والقوى المعادية".

وتابع كيم: "الحرب نزاع مسلح ممكن فقط مع الخصوم الذين يمكننا التغلب عليهم"، حسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف: "لا يمكن لأحد الآن التقليل من شأننا ولن نسمح لأي أحد بالقيام بذلك، ولكن إذا فعل أحد ذلك، فسوف يدفع الثمن بوضوح".

وقبل ساعات، أُقيم حفل لتوزيع جوائز المسدس التذكاري لـ"جبل بايكتو"، في مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي. وتمت دعوة كبار جنرالات الجيش للحضور.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا للحظة توزيع المسدسات على قادة الجيش. كما ظهرت شقيقة كيم الصغرى، كيم يو جونغ، وهي تحمل أيضًا مُسدسًا خلال الحفل وسلمته إلى الجنرالات.

وبعد أن أخذ الجنرالات المسدس، والتقطوا صورة مع كيم جونغ أون وحملوا السلاح على صدرهم.

ومسدس جبل بايكتو النصف الأوتوماتيكي يتم إنتاجه بواسطة ترسانة محلية في كوريا الشمالية. وتعود أصوله إلى التشيك.

وعادة ما يجري استخدامه كمجاملة، ويتم تصديره، إضافة إلى توزيعه على قوات الجيش الكوري الشمالي.