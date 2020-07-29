بعد اعلان ترامب أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من كورونا.. كيف كان رد فعل كبير المراسلين الطبيين لـCNN؟

نيويورك تُجري أول تجارب سريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين لمعرفة تأثيره على علاج مرض فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، دعمه لأطباء نشروا معلومات مغلوطة حول علاج فيروس كورونا بدواء هيدروكسي كلوروكوين وضرورة ارتداء الكمامات في مقطع فيديو حُذف لاحقا من فيسبوك وتويتر لاحتوائه على معلومات مضللة.

وقال ترامب عن طبيبة ادعت أن الحمض النووي الخاص بالمخلوقات الفضائية استُخدم في هذا الدواء: "أنا معجب جدا بها وبالأطباء الذين وقفوا معها"، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لم يكن يعرف الخلفيات التاريخية لأي من الأطباء قبل إعادة نشر الفيديو على تويتر، وانتقد قرار إزالة المقطع من وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "لقد أسكتوا صوتها".

وأضاف ترامب: "لقد كانت تقول رأيها بهيدروكسي كلوروكوين مع أطباء آخرين... إذ يظنون أنه رائع"، وتابع: "لقد أُعجبت جدا بها لا أعلم شيئا عنها ولم أرها من قبل"، على حد قوله.

وجدد الرئيس الأمريكي دعمه لدواء الملاريا الذي لم يتم اعتماده قائلا: "كل ما أردته إنقاذ حياة الناس"، وأضاف: "حدث أنني مؤيد لهيدروكس"، على حد قوله.