شاهد.. كم مرة فشل إيلون ماسك قبل نجاحه في إعادة إطلاق الصواريخ للفضاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، جدلا واسعًا، بعد قوله إن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلا من كونها بُنيت على أيدي قدماء المصريين.

وكتب الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 49 عامًا، عبر حسابه في تويتر، الجمعة، أن "كائنات فضائية قامت ببناء الأهرامات".

Aliens built the pyramids obv

ومع تصاعد وتيرة الجدل تجاه تغريدته، عاد إيلون ماسك ليكتب: "رمسيس الثاني كان رائعًا"، مُضيفا: "كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام". وشارك رابطًا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر بالجيزة.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni

وعاش رمسيس الثاني بين عامي 1303 و1213 قبل الميلاد، ويعتقد أنه كان يبلغ من العمر 90 عامًا عندما توفي.

في حين تم بناء هرم الجيزة الأكبر (هرم خوفو) - الأقدم والأكبر من أهرامات الجيزة الثلاثة - على مدى 20 عامًا. واكتمل في 2560 قبل الميلاد، 1257 سنة قبل ولادة رمسيس.

تغريدة إيلون ماسك أعادت الجدل حول نظرية قديمة ترى أن الأهرامات بُنيت من قبل كائنات فضائية.

وفي حين أخذ البعض التغريدة على محمل الجد، تهكم آخرون مما كتبه.

Just say you jealous of peoples ancestors https://t.co/yGIQuPgMlg

وعلق الفنان المصري محمد هنيدي على التغريدة بنشر صورة التقطت لإيلون ماسك لدى تدخينه سيجارة ماريجوانا، للمرة الأولى في حياته عندما ظهر في أحد البرامج الإذاعية.