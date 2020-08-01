أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تواصلت عمليات الإنقاذ قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا، حيث يجري البحث عن سبعة من جنود مشاة البحرية المفقودين وبحار، بعد "حادث مأساوي" خلال تدريب.

وتعرضت مركبة هجومية برمائية لحادث مؤسف كانت قد تركت جزيرة سان كليمنتي، مساء الخميس. وقال قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، في مؤتمر صحفي، إن أحد أفراد مشاة البحرية توفي، واثنان في حالة حرجة، لكن مستقرة، وعاد 5 آخرون على متن سفينتهم.

وقال بيرغر: "لقد وجهت تعليقًا فوريًا لعمليات مياه المركبات البرمائية الهجومية حتى يتم فهم العوامل المُسببة لهذا الحادث بشكل أفضل"، مشيرًا إلى أن البحث والإنقاذ على رأس الأولويات.

وأضاف بيرغر "أن الخطوة الأولى هي إجراء بحث وإنقاذ (المفقودين) ورعاية أسرهم، وهذا ما نركز عليه اليوم".

ويتم استخدام زورق خفر السواحل ومروحيات من البحرية وقوات المارينز وخفر السواحل في البحث، جنبًا إلى جنب مع مُدمرة وسفن حربية.

وقال وزير الدفاع، مارك إسبر، عبر تويتر: "حزينون بشدة لهذا الحادث المأساوي، ونراقبه عن كثب. يُرجى إبقاء مشاة البحرية والبحارة وعائلاتهم في صلواتك، مع استمرار البحث".

وتزن هذه المركبة الهجومية البرمائية ، أو AAV ما يقرب من 26 طنًا، ويعتقد أنها غرقت على طول الطريق إلى قاع المحيط، الذي يبلغ عمقه مئات الأقدام في هذا الموقع.

ووفقًا للمقدم جودي أوسترمان، فإن مركبة AAV توجد تحت الأعماق حيث يمكن للغواصين الذهاب (إليها)، لذا فإن قوات البحرية تساعد وتوفر الموارد التي يمكن أن تسهل فحصها.

وقال أوسترمان إن المارينز الذين تم العثور عليهم كانوا يرتدون معدات قتالية عادية، بما في ذلك الدروع الواقية للبدن، وسترة قابلة للنفخ. بعض المارينز التي تم التقاطها كانت تطفو في المحيط.