أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات الهندية مقتل 16 شخصًا، وإصابة 46 آخرين بإصابات خطيرة، في تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة طيران "الهند إكسبريس"، بعد انزلاقها عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كوزيكود الدولي بالهند، الجمعة.

وقالت وزارة الطيران في الهند، إن الطائرة كان على متنها 190 شخصًا ما بين ركاب وطاقم الطائرة، تحطمت إلى قسمين.

وأكدت سلطات الطيران المدني في الهند، أن الطائرة التي انزلقت عن المدرج في مطار كوزيكود الدولي، خلال هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة، وأوضحت أن الطائرة واصلت السير على المدرج وسقطت في الوادي وتحطمت إلى قسمين.

وقال مسؤول هندي لـCNN، إن فرق الإنقاذ أجلت جميع الأشخاص الذين كانوا في الطائرة.

وتظهر المراقبة الجوية والتقارير من الأرض، غزارة الأمطار في الوقت الذي انزلقت فيه طائرة طيران الهند إكسبرس قبالة المدرج في مطار كوجيكود الدولي.

ودعا بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية، الشرطة ومسؤولي الإطفاء إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة" بعد تحطم الطائرة الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في المطار التابع للولاية.

وكتب وزير الخارجية الهندي، في تغريدة له على تويتر، الجمعة، إنه "حزين بشدة لسماع خبر مأساة الطائرة في كوجيكود"، معبرًا عن "تضامنه مع عائلات الثكلى والمصابين".