موسكو، روسيا (CNN)-- اندلعت مظاهرات حاشدة في مدن بيلاروسية، عبد إعلان النتائج الأولية لانتخابات مُتوترة مصحوبة باحتجاجات واسعة النطاق، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت متأخر الأحد.

في العاصمة البيلاروسية مينسك، قامت شرطة مكافحة الشغب بقمع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود، وفقًا لإذاعة أوروبا الحرة وCNN.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، ليديا يرموشينا، على الهواء في قناة "بيلاروسيا -1" التلفزيونية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، إن الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو يتقدم في خمس مناطق بحوالي 82٪ من الأصوات.

وقدرت استطلاعات الرأي الرسمية، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية (بيلتا)، أن لوكاشينكو حصل على حوالي 80٪ من الأصوات، بينما حازت منافسته الأقوى مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بنسبة حوالي 7٪.

وقالت تيخانوفسكايا، في مؤتمر صحفي، في وقت متأخر الأحد، إنها لا توافق على النتائج، مؤكدة أنها فازت في عشرات من مراكز الاقتراع على الأقل في مينسك.

وزعمت منظمة المراقبة المستقلة "Golos"، أنها أحصت أكثر من مليون بطاقة اقتراع، وأنه وفقًا لحساباتها، فازت تيخانوفسكايا بـ 80 ٪ من الأصوات.

في حين تم تقييد الوصول إلى الإنترنت إلى حد كبير في بيلاروسيا وإغلاقه في وسط مينسك، وفقًا لتقارير محلية.

وقالت شبكة نت بلوكس - NetBlocks، وهي منظمة غير حكومية تتعقب عمليات إغلاق الإنترنت في جميع أنحاء العالم، في تغريدة في وقت متأخر الأحد: "لقد فقد العديد من مزودي خدمات الإنترنت في بيلاروسيا التوجيه مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع من الساعة الـ8 مساءً".

#Belarus just got its very own "tank man" https://t.co/E1Nq3jzOme

Impressive number of people around Stela, police only control the intersection surrounded by people from every direction https://t.co/A5xaK2QPfV