الخدمة السرية: ضابط تورط في إطلاق النار قرب البيت الأبيض

(CNN)-- قالت الخدمة السرية الأمريكية إن ضابطًا تورط في إطلاق النار قرب البيت الأبيض، مساء الاثنين.

وكتبت الخدمة السرية، في حسابها عبر تويتر، أن هناك ضابطًا متورطًا في إطلاق النار في تقاطع شارع 17 وممر بنسلفانيا (بالقرب من حديقة لافاييت الكائنة في محيط البيت الأبيض).

وأضافت الخدمة السرية، أن مسؤولي إنفاذ القانون متواجدون في مكان الحادث حاليًا.

وحاولت CNN الاتصال بمكتب الخدمة السرية في العاصمة الأمريكية واشنطن للحصول على مزيد من المعلومات.

The Secret Service can confirm there has been an officer involved shooting at 17th Street and Pennsylvania Ave. Law enforcement officials are on the scene. More information to follow.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر غرفة الإحاطة الإعلامية فجأة، الاثنين، بعد لحظات من بدء جلسة لقائه مع الصحفيين، بعدما همس أحد عملاء الخدمة السرية بشيء في أذن الرئيس قبل أن يغادر الغرفة.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لـCNN، أن هناك مُطلق نار نشط، وأنه مُحتجز.

وبعد عودته إلى غرفة الإحاطة مجددًا، قال ترامب إن الوضع "يبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية".

وقال الرئيس: "كان هناك إطلاق نار حقيقي وتم نقل شخص ما إلى المستشفى ولا أعرف حالة الشخص يبدو أن الشخص قد أطلق النار عليه من قبل الخدمة السرية".

وسُئل الرئيس أيضًا عما إذا كان يشعر بالهلع ، فقال: "لا أعرف، هل أبدو مضطربًا؟"