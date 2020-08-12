باريس، فرنسا (CNN) -- فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في جريمة قتل بعد العثور على جثة عمرها 30 عامًا في قبو خلال تجديد قصر باريسي بيع بمبلغ 35.1 مليون يورو (حوالي 41.2 مليون دولار).

ويقع مكان الإقامة في الحي السابع المركزي الحصري بباريس، وهو مكتمل بفناء داخلي وحدائق خاصة.

وقالت سابين لبريتون، نائبة رئيس جمعية محلية مُكرسة للحفاظ على الحي، لـCNN: "تاريخيًا، إنه مبنى مهم. عاش الكثير من الناس هناك، بما في ذلك الشاعر فرانسوا كوبي".

وأضافت لبريتون: "الأمر يتعلق أيضًا بما يقوله المكان... في الخلف، توجد حديقة ضخمة، يمكنك تخيل حفلات الاستقبال والوظائف الاجتماعية ... إنه قرن آخر".

تم التخلي عن المبنى الفخم منذ منتصف القرن الثامن عشر، وتم بيعه مقابل 35.1 مليون يورو (حوالي 41.2 مليون دولار) في يناير كانون الثاني.

لكن في يوليو تموز، ظهرت تقارير في وسائل إعلام فرنسية عن العثور على جثة في قبو المنزل الباريسي.

وقال مصدر قضائي لـCNN، إن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقًا أوليًا في جريمة قتل عقب اكتشاف جثة رجل في قبو مبنى يخضع لأعمال بناء في شارع أودينو في باريس.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على الجثة في 26 فبراير شباط، وتم فتح التحقيقات لوحدة الجنايات.

وقال برونو بيكارد، المحامي المسؤول عن مزاد المنزل، لـ CNN: "لقد عثروا عليه في مكان لم يزره المحضر الذي قدم التقرير ولا أي شخص آخر. ولم يقم أحد بزيارة القبو".

وقال بيكارد "تلقيت بريدًا إلكترونيًا من ضابط شرطة، أرسلته إلى موقع الويب الخاص بي، حيث كشفت كل ما أعرفه. وجدوا رجلاً ميتًا".

وأضاف بيكارد "يبدو أنه كان هناك منذ 30 عامًا. لن يكون لذلك تأثير كبير على بقية القضية. بالنظر إلى الإطار الزمني ... أعتقد أن المالك على وشك بدء العمل".