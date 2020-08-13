تأييد حكم بالسجن مدى الحياة لأمريكي أسود في محاولة سرقة مقص حشائش

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أيدت محكمة لويزيانا العليا حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن أمريكي من أصول أفريقية يدعى فاير براينت في قضية محاولة سرقة مقص حشائش، منذ أكثر من 20 عاما، إذ أُدين بتهمة الشروع في سطو عام 1997.

وقالت بيجي سوليفان، محامية براينت، في مذكرة الطعن على الحكم إنه "يرى عقوبة السجن مدى الحياة ضده قاسية وغير دستورية". ورفضت محكمة لويزيانا العليا الأسبوع الماضي الطعن المقدم ضد الحكم بعدما أيد 5 قضاة حكم السجن مدى الحياة.

بينما عارضت رئيسة محكمة لويزيانا العليا بيرنت جونسون، وهي من أصول أفريقية، الحكم ووصفته بأنه "مفرط وغير مناسب للجريمة التي ارتكبها المدعى عليه". وجونسون هي المرأة الوحيدة ذات الأصول الأفريقية في محكمة لويزيانا العليا بينما باقي القضاة من الرجال ذوي البشرة البيضاء.

ورغم معارضتها للحكم، أشارت جونسون إلى أن العقوبة جاءت بموجب قانون "اعتياد الإجرام"، ما يعني أن السجل الجنائي السابق لبراينت أدى إلى تعزيز العقوبة في جريمته الأخيرة عام 1997.

وسبق أن أُدين براينت في عام 1979 بتهمة الشروع في السطو المسلح، وفي عام 1987 بتهمة حيازة مسروقات، ومحاولة تزوير شيك بقيمة 150 دولارا في عام 1989، وبتهمة سطو على مسكن في عام 1992، قبل اعتقاله عام 1997 لمحاولته الفاشلة في سرقة مقص حشائش.

وقالت جونسون إن الحكم على براينت يكلف دافعي الضرائب في لويزيانا حوالي 500 ألف دولار على مدار الـ23 عاما.

واعتبرت جونسون أن الحكم ضد براينت هو "تجلي لقوانين صدرت في السنوات الأخيرة تستهدف مواطنين من أصول أفريقية أطلق سراحهم مؤخرا عن طريق عقوبات صارمة على سرقات صغيرة مرتبطة بالفقر". وأضافت أن "الحكم مدى الحياة على هذا الرجل لمحاولته الفاشلة لسرقة مجموعة من 3 مقصات حشائش غير متناسب بشكل صارخ مع الجريمة ولا يخدم أي غرض عقابي مشروع".