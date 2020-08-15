(CNN)-- واجه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، محاولات الرئيس دونالد ترامب لوقف تمويل خدمة بريد الولايات المتحدة في بودكاست نُشر الجمعة، مُنتقدًا معارضة خليفته للأموال التي تشتد الحاجة إليها باعتبارها محاولة "جبانة" لتعزيز فرصه في الفوز في نوفمبر تشرين الثاني.

قام أوباما، في بودكاست مع ديفيد بلوف، مدير حملته السابقة، بمواجهة إدارة ترامب بعبارات مباشرة، بما في ذلك حديثه عن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالاسم.

وقال أوباما: "ما رأيناه بطريقة فريدة من نوعها في التاريخ السياسي الحديث هو رئيس واضح في محاولة ثني الناس عن التصويت... هذا نوع لم يسمع به من قبل".

وأشار أوباما إلى أن المفاوضات الجارية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن أحدث قانون حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا.

ويقوم الديمقراطيون بتعبئة اقتراح من قبل مجلس محافظي الخدمة البريدية يدعو إلى تمويل 25 مليار دولار للكيان الفيدرالي المُحاصر.

وربط ترامب، كجزء من حملته الطويلة ضد التصويت عبر البريد أثناء وباء فيروس كورونا، تمويل الخدمات البريدية بالتصويت، وأخبر "فوكس بيزنس": "إنهم يريدون ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لشيء (التصويت) سيتبين أنه مزور، وهذا أساسًا من أموال الانتخابات".

وقال ترامب مُكررًا مزاعمه الكاذبة بأن التصويت عبر البريد سيكون "احتيالا".

وأضاف ترامب: "لكن إذا لم يحصلوا على هذين البندين، فهذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على تصويت عام بالبريد لأنهم غير مجهزين للحصول عليه".

وتم تسجيل مقابلة أوباما مع بودكاست بلوف، الخميس، على الأرجح بعد مقابلة الرئيس مع "فوكس بيزنس" في وقت سابق من صباح ذلك اليوم.

وقال ترامب، في إفادة لاحقة من اليوم، إنه لن يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون بتمويل الخدمة البريدية، لكنه استمر في القول بأن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى احتيال كبير، وهو ادعاء لا يدعمه دليل.

يأتي تركيز ترامب على الخدمة البريدية بعد شهور من تعيينه لويس ديجوي، أحد حلفائه القدامى وجامعي التبرعات، ليكون مدير مكتب البريد.

ووصف أوباما كل هذه الجهود بأنها محاولات الرئيس لـ"تجويع" الخدمة البريدية.

وقال أوباما: "لديك الآن الرئيس الذي يلقي مفتاح القرد الإضافي هذا في محاولة لتجويع الخدمة البريدية... سؤالي هو ما الذي يفعله الجمهوريون عندما تكون خائفًا جدًا من تصويت الأشخاص لدرجة أنك الآن على استعداد لتقويض ما هو جزء من البنية التحتية الأساسية للحياة الأمريكية؟"

كما استخدم أوباما المقابلة مع بلوف للترويج لسناتور كاليفورنيا كامالا هاريس، التي اختيرت مرشح الرئاسة الديمقراطي المحتمل جو بايدن هذا الأسبوع.

وقال أوباما، الذي لطالما كان معجبًا بهاريس، إنها شخص "يتمتع بخبرة في كل مستوى من مستويات الحكومة"، وشخص "سيكون مستعدًا في اليوم الأول لتولي الرئاسة في حالة الضرورة".

يأتي هذا في وقت قالت مصادر لـCNN، إن هيئة الرقابة الداخلية في دائرة البريد بالولايات المتحدة تقوم بمراجعة التغييرات المثيرة للجدل، التي فُرضت مؤخرًا في عهد مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي، وتفحص أيضًا امتثال الأخير لقواعد الأخلاق الفيدرالية، وفقًا لمتحدث باسم المفتش العام للبريد، ومساعدة للسناتور إليزابيث وارين، التي طلبت المراجعة.

وتزامنا مع ذلك، بدأت خدمة البريد في تقليل ساعات عمل مكاتبها في العديد من الولايات وإزالة صناديق جمع الرسائل الزرقاء الشهيرة، لأنها تواجه ضغوطًا شديدة للتعامل مع ملايين بطاقات الاقتراع عبر البريد هذا الخريف، وفقًا لمسؤولي النقابات.

وقال مسؤولون إنه في الأسبوع الماضي أزالت خدمة البريد صناديق جمع الرسائل في أربع ولايات على الأقل: نيويورك وأوريجون ومونتانا وإنديانا. وبدأت أيضًا بإخطار عمال البريد في ثلاث ولايات على الأقل - وست فرجينيا وفلوريدا وميسوري - بأنهم سيبدأون في تقليل ساعات عمل التجزئة، وفقًا لمسؤولي النقابات.

ومن جانبه، وصف مرشح الرئاسة المفترض جو بايدن إزالة صناديق جمع الرسائل بأنها "غريبة" خلال حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت يوم الجمعة.

وقال: "كنت أمزح في وقت سابق مع زوجين أثناء المكالمة. أتساءل عما إذا كنتما بالخارج تحاول الإمساك بصناديق البريد الخاصة بك. إنهم يتجولون حرفياً مع مقطورات تلتقط صناديق البريد.. يجب عليك الاتصال بالإنترنت والتحقق مما يفعلونه في ولاية أوريغون. أعني، إنه أمر غريب!"