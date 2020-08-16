وفاة شقيق ترامب الأصغر عن عمر 71 عاما.. إليكم ما نعلمه

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، وفاة روبيرت، شقيقه الأصغر عن عمر 71 عاما.

وقال ترامب في بيان: "بقلب مثقل اشارككم وفاة أخي الرائع روبيرت، توفي بسلام الليلية (السبت) لم يكن فقط أخي كان صديقي المقرب، سيفتقد كثيرا، ولكننا سنلتقي مجددا، ذكراه ستعيش في قلبي للأبد، روبيرت، أحبك، أرقد بسلام".

وقال مصدران مطلعان على ما جرى في تصريح لـCNN إن ترامب استدعي لغرفة أخيه في المستشفى في وقت متأخر السبت، وكانت وفاة أخيه على ما يبدو قريبة، وليس من الواضح إن كانا قد تواصلا مباشرة أو أن حالة روبيرت سمحت فقط بالتواصل مع ترامب عبر الهاتف.

ويشار على أن روبيرت دخل إلى مستشفى نيويورك بريزبيتيران في مانهاتن، في حين لم تكشف تفاصيل عن الحالة الصحية أو المرض الذي كان يعاني منه.

ومن المتوقع أن يحضر ترامب جنازة روبيرت، في الوقت الذي لم يُعرف أي تفاصيل حول ذلك.

من جهتها قالت إيفانكا ترامب في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "عمي روبيرت، نحن نحبك أنت في قلوبنا وصلواتنا دائما".