الصومال تعلن انتهاء حصار فندق مقديشو بعد مقتل منفذي هجوم مسلح

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نشر الأحد ، 16 اغسطس / آب 2020

مقديشو، الصومال (CNN)-- أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن هجوم مميت على فندق "إيليت" المطل على الشاطئ في العاصمة مقديشو.

وقالت الجماعة، في بيان نشرته عبر القناة الناطقة باسمها "راديو الأندلس": "المجاهدون نفذوا هجومًا بسيارة مفخخة ومداهمة استهدفت فندق النخبة المملوك لعضو في البرلمان" الصومالي.

وقالت الشرطة الصومالية، في وقت سابق، إن حركة الشباب تقف وراء الهجوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزارة الداخلية الصومالية، إسماعيل مختار، إن الشرطة قتلت المهاجمين وأنهت حصارهم داخل الفندق، الذي دام لـ4 ساعات.

Ciidamada Amniga ayaa ku guuleystay in ay soo afjaraan howgal ay ka sameeyeen Hotel Elite, waxay soo badbaadiyeen dadkii ku go'doomay Hotelka, Baaritaano ayay sameynayaan, Faahfaahinta Qasaaraha Dhimasho iyo dhaawac ee weerarkaasi ka dhashay waan idinla soo wadagaayaa

كان مختار قد سبق أن تحدث عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم، بينهم مسؤول حكومي، وعشرات الجرحى.

وبدأ الهجوم بعد ظهر اليوم بتفجير سيارة مفخخة على بوابات الفندق، تلاه هجوم من قبل مسلحين كانوا في طريقهم إلى المبنى.