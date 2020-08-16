الصومال: انتهاء حصار فندق مقديشو بعد مقتل مسلحين داخله.. وحركة الشباب تبنى الهجوم

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الصومال تعلن انتهاء حصار فندق مقديشو بعد مقتل منفذي هجوم مسلح

مقديشو، الصومال (CNN)-- أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن هجوم مميت على فندق "إيليت" المطل على الشاطئ في العاصمة مقديشو.

وقالت الجماعة، في بيان نشرته عبر القناة الناطقة باسمها "راديو الأندلس": "المجاهدون نفذوا هجومًا بسيارة مفخخة ومداهمة استهدفت فندق النخبة المملوك لعضو في البرلمان" الصومالي.

وقالت الشرطة الصومالية، في وقت سابق، إن حركة الشباب تقف وراء الهجوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة ووزارة الداخلية الصومالية، إسماعيل مختار، إن الشرطة قتلت المهاجمين وأنهت حصارهم داخل الفندق، الذي دام لـ4 ساعات.

كان مختار قد سبق أن تحدث عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم، بينهم مسؤول حكومي، وعشرات الجرحى.

وبدأ الهجوم بعد ظهر اليوم بتفجير سيارة مفخخة على بوابات الفندق، تلاه هجوم من قبل مسلحين كانوا في طريقهم إلى المبنى.

 

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