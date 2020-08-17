رئيس بيلاروسيا: لن تكون هناك أي انتخابات جديدة "حتى تقتلوني"

مينسك، بيلاروسيا (CNN)-- قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الإثنين، إنه لن تكون هناك انتخابات جديدة في بيلاروسيا "حتى تقتلوني"، وفقًا لمقاطع فيديو جديدة نشرتها منافذ صحفية محلية لزيارة لوكاشينكو لمصنع مينسك، حيث تم رفضه وهتفت مجموعة من العمال في تناغم موحد "ارحل".

وقال لوكاشينكو: "أنت تتحدث عن انتخابات غير نزيهة وتريد إجراء انتخابات جديدة... ردي على هذا - أجرينا الانتخابات، وحتى تقتلني، لن تكون هناك أي انتخابات جديدة".

وردًا على تعليق لوكاشينكو حول رغبة المواطنين في إجراء انتخابات جديدة، رد الحشد "نعم، نعم بدونك".

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس بيلاروسيا إنه مستعد "لتقاسم السلطة"، لكنه لن يفعل ذلك تحت ضغط "الشوارع"، في إشارة إلى الاحتجاجات الجماهيرية التي تجتاح البلاد منذ أسابيع.

كما قام لوكاشينكو بطرد قادة المعارضة، وقال لبعض عمال المصانع المستائين "حتى لو أطلقت النار عليّ غدًا، فهناك بالفعل أشخاص آخرون سيذهبون إلى العمل".

وأضاف: "نعم، أنا لست قديسًا. أنتم تعرفون قوتي. أنتم تعلمون أنه إذا لم يكن هناك قسوة، فلن يكون هناك بلد. أنت تعرفون بالتأكيد أنني لن أسيء إلى أطفالكم ولن أتخلى عن البلد... هذا هو الشيء الرئيسي".