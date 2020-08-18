ساندرز لـCNN: ترامب يكذب على الشعب الأمريكي.. وسأقوم بكل ما في وسعي لهزيمته

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حدوث تزوير في نتائج الانتخابات، خلال تصريحات له في ولاية ويسكونسن، الاثنين.

وقال ترامب إن "الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هذه الانتخابات هي إذا تم تزوير الانتخابات - تذكروا ذلك. إنها الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هذه الانتخابات. لذلك علينا توخي الحذر الشديد".

وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها هي بهذه الطريقة، ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

ولا يوجد دليل على أن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين المقبل تنطوي على احتمالية حدوث تزوير على نطاق واسع.

ومن شأن تصريحات ترامب، يوم الاثنين، عدم فعل الكثير لتخفيف المخاوف من أنه لن يكون على استعداد لقبول نتائج الانتخابات.