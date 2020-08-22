(CNN)-- رفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، الجمعة، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة الإفلات عن عدم وقف تقديم سجلاته المالية إلى هيئة محلفين كبرى.

وحددت المحكمة موعد جلسة الاستماع للحجج في الأول من سبتمبر أيلول حول ما إذا كان يجب إيقاف استدعاء سجلات ترامب مؤقتًا.

وكان المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس قد وافق على تحديد موعد نهائي لاستدعاء السجلات الأسبوع المقبل.

وربما يثير جدول الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف احتمالية نقل سجلات ترامب إلى هيئة المحلفين الكبرى قبل انعقاد الجلسة، ما لم يطلب الرئيس المساعدة من المحكمة العليا.