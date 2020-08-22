نقل زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني للعلاج في برلين

موسكو، روسيا (CNN)-- نُقل زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، من المستشفى في سيارة إسعاف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب المتحدثة باسمه كيرا يارمش.

وكتبت كيرا يارمش، المتحدثة باسم نافالني، في تغريدة لها: "تم وضع أليكسي نافالني في سيارة إسعاف وتم نقلها إلى المطار. وفي الوقت نفسه، كنت أنا وأوليغ نافالني وإيفان جدانوف في المستشفى. كان هناك اتفاق على أننا سنفعل ذلك. اذهب في سيارة الإسعاف مع أليكسي. لكن تم نقله بعيدًا عنا سراً".

كما نشرت يارمش، عبر تغريدة لها، صورة لسيارة الإسعاف في المطار.

Реанимобиль в аэропорту https://t.co/tpukNu6AGK

ومن المقرر أن يقوم نافالني برحلة إجلاء جوي من مدينة أومسك الروسية إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يُعتقد أنه سيتلقى العلاج في مستشفى شاريتيه.

وأصيب نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بآلام على متن رحلة غادرت لتوها من مدينة تومسك في سيبريا، واضطرت الرحلة التي كان على متنها إلى العودة وشُوهد نافالني وهو ينزل من الطائرة، حيث كان يئن من الألم.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسمه إنه تعرض لـ"التسمم" بعد تناوله كوب شاي.

وأوليغ نافالني هو شقيق أليكسي نافالني، وإيفان زدانوف هو مدير مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد.