ألمانيا.. مستشفى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لقائد المعارضة الروسية

المعارض الروسي أليكسي نافانلي يكافح من أجل حياته في برلين.. إليك ما نعرفه حتى الآن

برلين، ألمانيا (CNN)-- قال مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، الذي يعالج قائد المعارضة الروسية أليكسي نافالني، إن الاختبارات تشير إلى أنه أصيب بالتسمم.

وأضاف المستشفى، في بيان لها، بأنها "تسمم بمادة (طبيعية سامة) من مجموعة مثبطات الكولينستيريز".

وأشار البيان إلى أنه منذ نهاية الأسبوع يقوم أطباء مستشفى شاريتيه بعلاج أليكسي نافالني، موضحًا أن المريض موجود في وحدة العناية المركزة ولا يزال في غيبوبة اصطناعية، وأن حالته الصحية خطيرة، لكن لا يوجد خطر كبير على حياته حاليًا.

وأضاف البيان أن فريق الأطباء فحص نافالني بدقة بعد وصوله، حيث تشير النتائج السريرية إلى التسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستريز.

وتابع: "لم يتم تحديد المادة حتى الآن وبدأ تحليل واسع النطاق آخر. تم إثبات تأثير المادة السامة، أي تثبيط إنزيم الكولينستريز في الكائن الحي، عدة مرات وفي مختبرات مستقلة".

وفقا للتشخيص، يعالج نافالني بترياق الأتروبين. ولا تزال نتائج المرض غير مؤكدة ولا يمكن استبعاد التأثيرات المتأخرة، خاصة في منطقة الجهاز العصبي، في هذا الوقت.

ويشار إلى أن الأطباء المعالجين على اتصال وثيق بزوجة أليكسي نافالني، بحسب مستشفى شاريتيه.