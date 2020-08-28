واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة القوات الجوية في أمريكا الشمالية NORAD، اعتراض مقاتلة أمريكية من طراز F-22 لطائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي قبالة سواحل ألاسكا، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وقالت القيادة في بيانها، الجمعة، إن "طائرة مقاتلة من طراز F-22 تابعة لقيادة الدفاع الجوي في شمال أمريكا، تدعمها طائرات التزود بالوقود من طراز KC-135، اعترضت ثلاث مجموعات، كل مجموعة مكونة من طائرتين روسيتين من طراز Tu-142، بعد دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في وقت متأخر من الليلة الماضية".

وبينما جاءت الطائرات الروسية على بعد 50 ميلًا بحريًا من ساحل ألاسكا، بقيت في المجال الجوي الدولي.

وأكدت القيادة الشمالية الأمريكية، الخميس، أنها تراقب غواصة روسية ظهرت في المياه الدولية قبالة سواحل ألاسكا.

تقوم روسيا أحيانًا بإرسال طائرات عسكرية إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي في ألاسكا، وغالبًا ما تعترضها الطائرات الأمريكية أو الكندية العاملة كجزء من القوات التابعة لـNORAD.