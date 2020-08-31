استمرار الاحتجاجات في بيلاروسيا "لن نستسلم حتى يتنحى لوكاشينكو عن السلطة"

(CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تم تصويره وهو يحمل بندقية في يديه في قصر الاستقلال في العاصمة مينسك، الأحد.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المتحدثة باسم لوكاشينكو ناتاليا إيسمونت، أرسلتها ردًا على سؤال حول مكان الرئيس.

وهذه ليست المرة الأولى التي شُوهد فيها لوكاشينكو يحمل سلاحًا في الأسابيع التي تلت خروج المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بانتخابات جديدة.

ويوم الاثنين الماضي، تم تصويره وهو يصل وهو ينزل من طائرة هليكوبتر في مقر إقامته في مينسك وهو يلوح ببندقية هجومية.

وفي وقت لاحق، أصبحت صورة لوكاشينكو الأخيرة وهو يحمل بندقيته مادة للسخرية في بيلاروسيا، الأحد.