الناتو: مقاتلة روسية اخترقت المجال الجوي للحلف.. وموسكو تُعلق

(CNN)-- قال حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في بيان، الاثنين، إن طائرة عسكرية روسية من طراز سوخوي 27 - Su-27 انتهكت المجال الجوي للناتو، يوم الجمعة الماضي، أثناء محاولتها اعتراض قاذفة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-52 كانت تحلق بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وقالت القيادة الجوية لحلف الناتو، في بيان "إن الطائرة الروسية Su-27، التي حلقت من كالينينغراد، تبعت (القاذفة) B52 بعمق في المجال الجوي الدنماركي فوق الجزيرة، وارتكبت انتهاكًا كبيرًا للمجال الجوي لدولة تابعة لحلف شمال الأطلنطي".

وكالينينغراد عبارة عن معزل روسي يقع بين بولندا وليتوانيا، ويتميز بوجود عسكري روسي كبير.

وأضاف البيان: "تم إطلاق الطائرة الدنماركية للتنبيه للرد السريع لمواجهة الانتهاك، لكن المقاتلات الروسية المخالفة عادت إلى الوراء قبل اعتراضها"، مشيرًا إلى أن "التسلل غير المصرح به للمجال الجوي السيادي يعد انتهاكًا كبيرًا للقانون الدولي".

وقال البيان إن "حادثة الجمعة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، وتشير إلى مستوى جديد من السلوك الاستفزازي الروسي".

وكانت القاذفة الأمريكية B-52 جزءًا من مهمة أخيرة للتحليق فوق جميع أعضاء الناتو الثلاثين كدليل على تضامن الحلفاء.

واعترضت طائرات Su-27 الروسية أيضًا طائرة أمريكية من طراز B-52 تحلق فوق البحر الأسود، الجمعة، وهو اعتراض وصفته الولايات المتحدة بأنه غير آمن وغير احترافي، وأصدرت مقطع فيديو عن المواجهة.

من جانبها، قالت روسيا إن طائرتها المقاتلة Su-27 التي استخدمت لاعتراض القاذفة B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكية لم تنتهك المجال الجوي الدنماركي وكانت تحلق فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية، الاثنين، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث إن "وزارة الدفاع نفت بيان حلف شمال الأطلنطي بشأن انتهاك حدود الدولة الدنماركية من قبل مقاتلة روسية من طراز Su-27".