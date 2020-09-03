السلطات الأمريكية تستعد لتوزيع لقاحات كورونا قبل نهاية العام الجاري

لقاح فيروس كورونا قد يتطلب جرعتين ليكون فعالاً.. ما هي المضاعفات التي يمكن أن تنشأ عن ذلك؟

آلاف الأمريكيين قد يموتون بسبب فيروس كورونا بحلول ديسمبر..وتفاؤل بلقاح قبل نهاية 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن وكالته تجري استعداداتها للتعامل مع توزيع لقاح واحد أو أكثر من لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قبل نهاية العام الجاري 2020.

وأكد الدكتور روبرت ريدفيلد، خلال مقابلة مع ياهو فاينانس، "في الوقت الحالي سأقول إننا نستعد بجدية لما أتوقع أن يكون واقعًا، سيكون هناك لقاح واحد أو أكثر متاحًا لنا في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، وعلينا معرفة كيفية التأكد من توزيعها بطريقة عادلة ومنصفة في جميع أنحاء البلاد".

وطالبت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بالاستعداد لتوزيع لقاح محتمل لفيروس كورونا في أواخر أكتوبر تشرين الأول المقبل، كما قدمت سيناريوهات وخطط لمساعدة الولايات على الاستعداد.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وثائق المراكز، لأول مرة، فيما أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لـCNN، أنها أرسلتها إلى مسؤولي الصحة العامة في المدن والولايات.

وتقدم السيناريوهات تفاصيل حول خطط التوزيع الخاصة بلقاحين محتملين لفيروس كورونا، عندما "قد تكون الإمدادات محدودة".

وتعطي الوثائق الأولوية لمجموعات معينة في تناول اللقاح من بينهم العاملون في الرعاية الصحية، والعمال الأساسيين، والمقيمين في مرافق الرعاية، والموظفين والعاملين في الأمن القومي.

وذكرت CNN الأسبوع الماضي، أن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، طلب من الولايات تسريع إصدار تصاريح لشركة تعاقدت معها الحكومة الفيدرالية للمساعدة في توزيع أي لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفي رسالة، طلب ريدفيلد منهم، التغلب على أي متطلبات قد تعترض طريق توزيع اللقاحات بحلول 1 نوفمبر تشرين الثاني، قبل يوم الانتخابات.

ولا تعني الوثائق بالضرورة، أن اللقاح سيكون متاحًا بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال أعضاء فريق مواجهة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، بما في ذلك مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الدكتور ستيفن هان، إنه من الممكن أن تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بلقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا، قبل اكتمال تجارب المرحلة الثالثة الكبيرة، إذا أظهرت البيانات من التجارب لقاح آمن وفعال.

وتخضع 3 لقاحات محتملة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة، من بينها لقاح مودرنا والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ولقاح شركة فايزر وبيونتك، بالإضافة إلى لقاح أسترازينكا وجامعة أكسفورد.