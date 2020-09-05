(CNN)-- أصبحت البرتغال أحدث حكومة تحذر الناس من زراعة بذور "غامضة" تصل في طرود بريدية غير مرغوب فيها.

حذرت وزارة الزراعة البرتغالية، يوم السبت، من أن الطرود الغامضة - التي ورد أنها مُرسلة بالبريد من "عدة دول آسيوية" إلى منازل خاصة في البرتغال - "لم يتم تحديدها" ولا تلبي معايير الاتحاد الأوروبي الصحية و"قد تحتوي على الأوساخ واليرقات الميتة والفطريات".

وانضمت البرتغال إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وأيرلندا وبريطانيا واليابان وأستراليا وغيرها في التحقيق في قضية بذور غامضة غير مرغوب فيها.

في أواخر يوليو تموز، فتحت المملكة المتحدة تحقيقها الخاص في "مخاطر الأمن البيولوجي" المُحتملة بعد الإبلاغ عن أكثر من مائة حالة مماثلة.

وحذر نيكولا سبينس، كبير مسؤولي صحة النبات في في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية، في رسالة مُصورة عبر تويتر، في 31 يوليو تموز: "إذا تلقيت بعض البذور بشكل غير متوقع، فلا تزرعها أو تحولها إلى سماد. فقد تشكل هذه البذور خطرًا على الأمن البيولوجي للمملكة المتحدة".

وعبر المحيط الأطلنطي، أصدرت جميع الولايات الأمريكية الخمسين بحلول نهاية يوليو تحذيرًا مماثلاً بشأن حزم البذور غير المرغوب فيها، التي قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها قادمة من الصين على ما يبدو.

في ذلك الوقت، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية بيانًا، قالت فيه "في هذا الوقت، ليس لدينا أي دليل يشير إلى أن هذا شيء آخر غير "عملية احتيال"، حيث يتلقى الأشخاص عناصر غير مرغوب فيها من البائع الذي ينشر بعد ذلك تقييمات زائفة للعملاء لزيادة المبيعات".

ودعا الاتحاد الدولي للبذور - وهو هيئة غير حكومية مقرها سويسرا وتصف نفسها بأنها "صوت صناعة البذور العالمية" الجمهور إلى "الرجوع إلى مسؤولي الزراعة الوطنيين" إذا تلقوا البذور ولكن لم يقدموا أي معلومات إضافية.