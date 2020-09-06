أمر بإخلاء 1.84 مليون شخص تزامنا مع إعصار هايشن باليابان

طوكيو، اليابان (CNN)-- صدرت أوامر لـ 1.84 مليون شخص بإخلاء جزيرة كيوشو، الواقعة جنوب غرب اليابان، بعد أن ضرب إعصار هايشن القوي المنطقة، وفقًا لإذاعة NHK اليابانية العامة.

واعتبارًا من مساء الأحد بالتوقيت المحلي، يواصل إعصار هايشن التحرك شمالًا من الساحل الغربي لجزيرة كيوشو في اتجاه شبه الجزيرة الكورية بسرعة 35 كيلومترًا في الساعة (21 ميلاً في الساعة)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA).

ومن المتوقع أن يصل إعصار هايشن إلى شبه الجزيرة الكورية بحلول صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، حسب وكالة الأرصاد اليابانية.

وذكرت CNN، يوم الأحد، أن إعصار هايشن تعرض لرياح بلغت سرعتها 195 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة (149 ميلًا في الساعة)، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة 3 في المحيط الأطلنطي.

والإعصار ثاني عاصفة قوية تضرب المنطقة خلال أسبوع. وتبع هايشن إعصار ميساك - أي ما يعادل إعصارًا من الفئة 4 مع رياح لا تقل سرعتها عن 130 ميلاً في الساعة - مُتخذًا مسارًا مشابهًا لإعصار هايشن.