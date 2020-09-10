ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: صحته جيدة.. لا تستهينوا به

مسؤول كوري لـCNN: كيم جونغ أون لا يمكنه الوقوف أو المشي

كل ما نعرفه عن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتمتع بـ"صحة جيدة".

وكتب ترامب، في تغريدة مثيرة عبر حسابه في تويتر: "كيم جونغ أون بصحة جيدة. لا تستهينوا به!"

Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!

وفي خلال الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات جديدة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي. وفي نهايات أغسطس آب، قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن كيم جونغ نقل بعض صلاحياته إلى شيقيته الصغرى كيم يو جونغ.

ويُنظر إلى كيم يو جونغ باعتبارها الشخصية الثانية في كوريا الشمالية، وتشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية الكورية، وهي المسؤولة عن العلاقات مع أمريكا.

وكان كيم جونغ أون قد أثار حالة من عدم اليقين في أبريل نيسان الماضي، عندما غاب عن الاحتفالات الوطنية بالعيد 108 لولادة جده مؤسس النظام الحاكم كيم إيل سونغ.

وحينها قيل إنه خضع لجراحة في القلب، قبل أن يعود للظهور بعدها بعدة أسابيع من الجدل حول حساسية وضعه الصحي.