رئيس وزراء إيطاليا: بوتين وعد بالتحقيق بقضية تسمم نافلني

روما، إيطاليا (CNN)—قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الخميس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أخبره بأن روسيا ستتحقق مما حصل مع المعارض للكرملين، أليكسي نافالني.

جاء ذلك في مقابلة لكونتي مع صحيفة فيغارو الإيطالية، حيث قال: "الرئيس بوتين أكد لي بأن روسيا لديها النية للتحقيق بما جرى، وتوقع لي بأنه قد يشكل لجنة تحقيق وهو مستعد للتعاون مع السلطات الألمانية".

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي في مقابلته أنه يتحدث "غالبا" مع بوتين وأن لديهما "حوارا مفتوحا وصريحا"، مضيفا أن "روسيا تلعب دورا محوريا في حل أزمات وتهم مصالحنا".

وكان مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين، الذي يعالج قائد المعارضة الروسية أليكسي نافالني، إن الاختبارات تشير إلى أنه أصيب بالتسمم، في حين ذكرت المتحدثة باسم نافالين، أنه تعرض للتسمم بعد تناوله كوب شاي وقد أصيب بآلام على متن رحلة غادرت لتوها من مدينة تومسك في سيبريا، واضطرت الرحلة التي كان على متنها إلى العودة وشُوهد نافالني وهو ينزل من الطائرة، حيث كان يئن من الألم.