دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة للأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة العربية السعودية الأسبق بأمريكا حول احداث الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 في الذكرى الـ19 لها والتي تصادف اليوم الجمعة.

تحلّ اليوم ذكرى أحداث 11 سبتمبر، والذي تعرضت فيه المملكة لحملة تشويه كبرى واستهداف من وسائل الإعلام الغربية. دونكم واحدة من أشرس المعارك الإعلامية التي خاضها عميد الديبلوماسية الأمير بندر بن سلطان! https://t.co/pqUczCqzWO

ويقول الأمير السعودي في مقطع الفيديو المأخوذ من مقابلة على قناة NBC الأمريكية في رد على سؤال وجهه المذيع: "تجعل الأمر يبدو وكأنه من بين 12 مليون سعودي، 3 ملايين منهم يتبعونه (أسامة بن لادن)! أنت تتكلم عن عدد أصابع اليد، هذا أولا ثانيا، أنت تتكلم عن.. كيف تفسر هذا الشخص وولكر فهو أمريكي يعيش في سان فرانسيسكو، لماذا تبعهم؟.."

وتابع الأمير السعودي حينها بالقول: "لا يمكنني الحديث بالنيابة عن المجانين لا أحد يحتكر الحديث عن المجانين والسعوديون يشعرون بالإهانة عندما يقول الناس بأن هؤلاء إرهابيون مسلمون، رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق) لم يقتل على يد إرهابي مسلم بل قتله رجل دين يهودي.."

وأضاف: "IRA (الجيش الوطني الإيرلندي) ليسوا مسلمين، هم إرهابيون، ماك فاي، هل يمكنك تخيل أنه وبعد وفاة ماك فاي وبعد أن قتل الـ200 أمريكي في أوكلاهوما، لو أتيت وقلت كل أصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر والمحاربين القدامى هم إرهابيون؟ فهذا سيتضمنك أنت أيضا كريس.."