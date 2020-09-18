لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- جرَدت الملكة إليزابيث الثانية منتج هوليوود السابق هارفي واينستين من قائمة الشرف البريطانية، الجمعة، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مارس أذار.

وتم الإعلان عن ذلك في السجل العام الرسمي للمملكة المتحدة، الجريدة الرسمية.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، "أصدرت الملكة توجيهات بإلغاء تعيين هارفي وينشتاين في منصب القائد الفخري للقسم المدني لأفضل وسام الإمبراطورية البريطانية، (الذي تقلده) بتاريخ 29 يناير كانون الثاني 2004، وإلغائه وشطب اسمه من السجل".

وتم تعيين هارفي وينشتاين قائدًا فخريًا لوسام الإمبراطورية البريطانية في 2004 لخدماته في صناعة السينما البريطانية.

وكانت الجائزة "شرفية"، لأنه لا يحمل جنسية إحدى دول مجموعة الكومنولث.

وحُكم على قطب السينما بالسجن 23 عامًا في مارس أذار، بعد أن وجدته هيئة المُحلفين مذنبًا بارتكاب جريمة جنسية إجرامية من الدرجة الأولى والاغتصاب من الدرجة الثالثة.