(CNN)-- قال اثنان من مسؤولي سلطات إنفاذ القانون، إنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه تم تأكيد احتوائه على مادة الريسين شديدة السُمية.

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد. ويتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

وأشار مسؤول في سلطات إنفاذ القانون لـCNN إن المحققين يبحثون في احتمال أن تكون حزمة الريسين المُرسلة إلى ترامب قد جاءت من كندا.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في العاصمة واشنطن، في بيان أرسله إلى CNN: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا من الخدمة السرية الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مشبوهة وردت في مرفق بريد حكومي أمريكي".

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ذلك يأتي في وقت "لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة".

والريسين مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

وفي حالة تناول مادة الريسين فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.

وطلبت CNN من جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض التعليق.