(CNN)-- "حسنًا، علينا أن نرى ما سيحدث"، قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الأربعاء، مُضيفا: "أنت تعلمون أنني كنت أشتكي بشدة من أن بطاقات الاقتراع تعد كارثة".

وأضاف: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع وستحصلون على... بصراحة لن يكون هناك انتقال. سيكون هناك استمرار ".

وقال ترامب: "لقد خرجت بطاقات الاقتراع عن السيطرة"، في إشارة على ما يبدو إلى مزاعمه غير المُثبتة بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد تعد أكثر عرضة للاحتيال.

بينما تقدر بعض المصادر أنه سيكون هناك حوالي 80 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد هذا العام، فإن الرئيس مُخطئ في الإشارة إلى أنها جميعًا غير مرغوب فيها إلى حد ما.

وفي 41 ولاية أمريكية من أصل 50، يتعين على الناخبين طلب بطاقات الاقتراع الخاصة بهم عن طريق البريد قبل إرسالها، مع قيام عدد قليل من الولايات بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد تلقائيًا إلى جميع الناخبين المُسجلين.

ولا يوجد أي أساس واقعي لادعاء ترامب بأن اليسار يخطط لاستخدام "الملايين من بطاقات الاقتراع المزورة" أو يسعى إلى "سرقة هذه الانتخابات".

وكان ترامب قد أشار هذا الأسبوع - دون دليل - إلى "أوراق اقتراع مزورة". وقدم مزاعم كاذبة ومُضللة متكررة، مما جعل نزاهة الانتخابات موضع شك.