أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هدد تنظيم القاعدة مؤخرًا موظفي صحيفة شارلي إبدو لإعادتها نشر رسومها للنبي محمد، حسبما أفادت مجموعة "سايت" الاستخبارية، ومقرها الولايات المتحدة، في وقت سابق في سبتمبر أيلول.

وأفادت مجموعة SITE، المعنية برصد أنشطة التنظيمات الإرهابية، أن النسخة الإنجليزية لمجلة تنظيم القاعدة "One Ummah"، التي نشرتها مؤسسة السحاب للإعلام التابعة لها في 11 سبتمبر أيلول، هددت فيها موظفي شارلي إبدو. وكتبت أن هجوم يناير كانون الثاني 2015 على مكاتبها في باريس لم يكن حادث "لمرة واحدة".

ووقع حادث طعن، الجمعة، خارج المكتب السابق لصحيفة شارلي إبدو، تزامنا مع محاكمة 14 مشتبهًا بهم يُزعم أنهم شركاء في سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة في يناير كانون الثاني 2015، التي بدأت بمذبحة في مكاتب الصحيفة الساخرة بعد أن نشرت رسومًا كاريكاتيرية تصور النبي محمد.

وبمناسبة بدء المحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت تشارلي إيبدو نشر الرسوم الكرتونية المثيرة للجدل، إلى جانب تكريم الموظفين الذين فقدوا حياتهم في 2015.

ويحتجز اثنان من المشتبه بهم في هجوم الطعن الذي وقع يوم الجمعة في باريس، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها. ولم يتضح ما إذا كان هجوم الجمعة مرتبطا بتهديد القاعدة.