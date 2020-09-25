إصابة شخصين بهجوم طعن قرب مكاتب شارلي ايبدو السابقة بفرنسا

باريس، فرنسا (CNN)— قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية لـCNN إن شخصين على الأقل أصيبا في هجوم طعن شمال شرق العاصمة الفرنسية، باريس، لافتا إلى أن شخصان من المصابين وضعهم الصحي حرج.

وأضاف المتحدث الفرنسي: "شخصان مطلوبان من قبل الشرطة، تم تحريك القوات الخاصة، فرض طوق أمني حول مكان مجلة شارلي ايبدو السابق لتفحص إمكانية وجود ظروف مشبوهة"، داعيا الناس لتجنب الذهاب إلى تلك المنطقة.

وفي وقت سابق نشر نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوير تغريدة قالت فيها: "الشرطة تبحث عن شخص يحتمل أنه خطر، كونوا حذرين وتجنبوا قطاع ريتشارد لونير".

رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس متحدثا خلال حدث في باريس، قال: "حدث جدي وقع في باريس، هجوم مسلح تم تنفيذه في باريس مقابل المكاتب السابقة لشارلي ايبدو (المجلة الفرنسية الساخرة) الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص 2 منهم بحالة حرجة".