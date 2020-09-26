مقتل 22 في تحطم طائرة عسكرية بشرق أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقى 25 شخصًا مصرعهم عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز أنتونوف AN-26، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من مدينة تشوغويف (شرق البلاد)، فى وقت متأخر من يوم الجمعة، وفقا لما ذكره مكتب النائب العام الأوكرانى.

وذكر مكتب النائب العام الأوكراني أيضًا أن شخصين في حالة حرجة نقلا إلى المستشفى.

كما عدلت القوات الجوية الأوكرانية العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة بخفضه إلى 27.

وقالت بيانات حكومية سابقة إن 28 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

ووقع الحادث أثناء هبوط الطائرة في مطار تشوغويف، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكانت الطائرة تحمل طلابًا بالقوات الجوية. وتم نقل ناجين إلى المستشفى في حالة حرجة ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث بين الحطام عن جثث إضافية.

وتعرضت طائرة أنتونوف أن -26 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لعشرة حوادث على الأقل منذ 2017، وفقًا لمكتب أرشيف حوادث الطائرات ومقره جنيف، بما في ذلك حادث تحطم 2018، الذي وقع أثناء محاولة الهبوط في قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب البلاد سوريا، ما أدى إلى مقتل 39 شخصًا.

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