دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بأول تعليق لها على التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان، دانت تركيا ما قالت إنه "هجوم أرميني" على أذربيجان، مشيرة إلى أن يريفان تقف ضد الاستقرار والسلام بخرقها لوقف إطلاق النار

ودان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بـ"شدة" الهجوم الأرميني على المناطق السكنية في أذربيجان، مشيرا إلى أن يريفان بهجومها على أذربيجان "أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار" ووقفت ضد الاستقرار والسلام، وفقا لقناة TRT الرسمية التركية.

من جانبها، أصدرت الخارجية التركية بيانا قالت فيه إنها "تدين بشدة الهجوم الأرميني على أذربيجان، وتعتبره "انتهاكا صريحا للقانون الدولي""، على حد قولها.

وكان قد شهد خط الجبهة اشتباكات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان صبيحة الأحد، وتبادل الطرفان الاتهامات بقصف المناطق المدينة، وأعلنت أرمينيا عن مقتل طفل وسيدة بهجوم أذري.

وتدعم أنقرة أذربيجان في الصراع مع أرمينيا، وتتهمها بعض الأطراف بنقل مسلحين من دول أخرى للقتال بصف الحكومة الأذري، في حين تتهم باكو أرمينيا بجلب "مرتزقة" من دول أخرى وتجنيدهم ضدها وضد تركيا.