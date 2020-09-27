دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن دعم بلاده لأذربيجان ضد أرمينيا، وسط تصاعد الاشتباكات العسكرية بينهما حول إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين البلدين.

وقال أردوغان إن "الشعب التركي يقف بكل إمكانياته إلى جانب شقيقه الأذربيجاني"، مضيفا أن "تركيا ستواصل تعزيز تضامنها مع الأشقاء الأذربيجانيين انطلاقا من مبدأ شعب واحد في دولتين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

ودعا أردوغان إلى الوقوف بجانب أذربيجان، قائلا: "ندعو العالم بأسره للوقوف إلى جانب أذربيجان في كفاحها ضد الاحتلال والظلم الأرميني"، وأضاف أن "المجتمع الدولي لم يستطع إبداء الموقف اللازم حيال العدوان الاستفزازي لأرمينيا، واتبع مجددا معايير مزدوجة".

ووجه أردوغان حديثه إلى شعب أرمينيا وحذرهم من حكامهم، قائلا إنه يجب عليهم "الحفاظ على مستقبلهم في وجه حكامهم الذين يجرونهم إلى الكارثة، وفي وجه أولئك الذين يستخدمون الحكام كدمية بأيديهم"، على حد تعبيره.